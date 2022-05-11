Annelerin yaptığı özel çalışmalar için sergi düzenlendi

Şehrin nostaljik yüzü Dulkadiroğlu'nda yer alan üdürgücü konağında sergiye çıkan özel atölye çalışmaları büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arif Yenipınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, çok sayıda kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, serginin cuma gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ise emeği geçenlere teşekkür etti.