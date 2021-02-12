Antalya’da kayalıklardan düşen Ali Kazım Ülker Elbistan’da toprağa verildi
Antalya’da arkadaşları ile birlikte gezmeye gittiği dağlık alanda düşerek hayatını kaybeden Ali Kazım Ülker (10) memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2021, 16:15
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir grup arkadaşı ile gezmeye gittiği dağlık alanda düşerek hayatı kaybeden Ali Kazım Ülker göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ali Kazım Ülker’in cenazesi ailesi tarafından memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine götürüldü.
Ülker’in cenazesi, Cuma Namazına müteakiben Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine aile bireyleri, yakınları ve Cuma Namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlar katıldı.
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