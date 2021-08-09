Antep fıstığı tezgahlarda yerini almaya başladı
Kahramanmaraş’ta, yeni mahsul kabuklu yaş Antep fıstığı, kilogramı 46 liradan satışa sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 16:07 09.08.2021, 18:00
Yeni mahsul taze yaş fıstık, kent merkezinde çeşitli noktalarda fıstık satışı yapan esnaf ve kuruyemiş işletmelerinde kilosu 40 ila 46 liradan satılıyor.
Bu yılki Antep fıstığının yeni tezgâhlara çıktığını belirten kuruyemişçi Hasan Arifoğlu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
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