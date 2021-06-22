Anzorey Mahallesinin içmesuyu şebekesi yenilendi
Kahramanmaraş’ta kaliteli ve kesintisiz içme suyu misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ), Afşin İlçesi Anzorey Mahallesi’nde içme suyu yetersizliğinden dolayı başlatılan çalışmaları tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 10:05 22.06.2021, 12:01
Kahramanmaraş’ta kaliteli ve kesintisiz içme suyu misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), Afşin İlçesi Anzorey Mahallesi’nde içme suyu yetersizliğinden dolayı başlatılan çalışmaları tamamladı.
Proje kapsamında mahallede toplam 2.500 metre içmesuyu şebeke yenileme çalışması tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.
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