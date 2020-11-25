Apartman görevlisinin uyardığı aile, polisle geldikleri evde yaşlı kadın ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 23:40
Apartman görevlisinin uyardığı aile, polisle geldikleri evde yaşlı kadın ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Düzgün Sokaktaki bir apartman dairesinde tek başına yaşayan G.E.’nin (90) birkaç gündür ışıklarını açmamasından şüphelenen apartman görevlisi yakınlarını arayarak durumdan haberdar etti.

Polisle birlikte eve gelen aile bireyleri, kapıyı açtıklarında yaşlı kadının yatağının üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Verilen adrese yönlendirilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadının öldüğü belirlendi.

G.E.’nin kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Kahramanmaraş #Elbistan #Yaşlı kadın
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