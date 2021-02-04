Ara tatilde çeşitli etkinliklerle çocuklar ekrandan uzak tutulacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilde velilerden öğrencileri ekran başından uzak tutmalarını, onlarla birlikte vakit geçirmelerini istedi.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2021, 15:44 04.02.2021, 15:49
Buna bağlı olarak Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü çocukları ekrandan uzak tutmak için ara tatilde bugün günlerden sen adlı sloganla etkinlik düzenledi.
Bugün günlerden kitap, bugün günlerden muzik, bugün günlerden oyun, bugün günlerden şiir, bugün günlerden resim ve bugün günlerden Kahramanmaraş etkinliklerini içeren "bugün günlerden sen" projesi öğrencilerden büyük ilgi gördü.
Kahramanmaraş il milli eğitim müdürü cemal yılmaz ise yaptığı konuşmada velilerden öğrencileri ekranlardan uzak tutmalarını istedi.
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