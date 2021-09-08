Araç muayene istasyonu Dulkadiroğlu’nda hizmet verecek

Dulkadiroğlu Belediyesi Doğukent Pazar yerinde iki haftada bir Çarşamba günleri hizmet verecek olan Tüvtürk Gezici muayene istasyonu, 15.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, 03.11.2021, 10.11.2021 ve 01.12.2021 tarihlerinde hizmet verecek. Vatandaşların bu tarihlere randevu alabileceği bildirilirken, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarımızın araç muayenesi konusunda önemli bir hizmete kavuştuğuna dikkat çekti.

Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gezici araç muayene istasyonu önümüzdeki hafta ilçemizde hizmet vermeye başlayacak. Araç muayene tarihi yaklaşan vatandaşlarımız 15.09.2021 tarihinde Doğukent mahallesi kapalı semt Pazar yerimizde bu hizmetten faydalana bilirler. Bu hizmetin vatandaşlarımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.”