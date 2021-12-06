Araç sahipleri dikkat!
Havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri antifriz konusunda uyardı.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 12:45
Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu belirtti.
Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, 150 liralık antifrizin konulmadığı zaman 15 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.
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