Araç sahipleri dikkat!

Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu belirtti.

Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, 150 liralık antifrizin konulmadığı zaman 15 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.