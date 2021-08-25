Araç sahipleri dikkat!
Özellikle yaz döneminde sıkça duyduğumuz ve basit bir problem gibi gelse de hararet yapan motor, gerekli çözümler uygulanmazsa büyük sıkıntılar yaşatabilir!
KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 15:26 25.08.2021, 16:38
Hararet göstergesinde yüksek seviyeleri görmek veya araçtan çıkan dumanlar, hararet yaptığının habercisidir ve acilen müdahale edilmesi gerekir.
Kahramanmaraş oto sanayi sitesinde motor ustası olan Mitat Ekici yaz döneminde araçlarda karşılaşılan en büyük sorunun hararet olduğunu söyledi.
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