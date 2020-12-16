Araç Sahiplerine Önemli Uyarı!

Şube Müdürü Ekici; ilimizin kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların veya yedikuyular kayak tesisini kullanacak olan Vatandaşların mutlaka kış lastiği kullanmalarının hayati önem taşıdığına söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici konuşmasına şöyle devam etti;



“Biliyorsunuz kış mevsimi geldi dün gece itibariyle ilimizin bazı bölgelerinde kar yağışı da düştü bu noktada özellikle kırsalda dağlık kesimlerde veya çok rağbet gören. Kışın çok rağbet gören yedikuyular kayak merkezi bölgesinde çeşitli kazalar maalesef ölümlü yaralanmalı ya da maddi hasarlı kazalar yaşanılabiliyor burada itfaiye Dairesi Başkanlığı olarak biz afet Koordinasyon Merkezi görevimiz çerçevesinde de Vatandaşlarımızın şu konuda dikkat etmelerini öneriyoruz zaten mevzuat gereği de yılın belli dönemlerinde kar lastiği kullanmak özellikle belli araçlar için zorunlu ilimizin dağlık kesimlerinde yaşayan kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız veya yedikuyular kayak tesisinde kullanacak olan Vatandaşlarımızın mutlaka kış lastiği kullanmaları gerektiğini bilmelerini istiyoruz. Çünkü itfaiye İdaresi Başkanlığı olarak akom görevli çerçevesinde biz bu tür olayların bizzat sevk idaresinde veya müdahalesinde görev almaktayız geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeler de kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunu. Hayati olduğunu maalesef ortaya koydu. Bundan dolayı yaşanan kar kar lastiği kış lastiği kullanmamadan kaynaklanan ölümlü kazalar yaralanmalı kazaları veya maddi hasarlı kazalar müdahale ettiğiniz olaylar oldu diğer kurumlarla müştereken müdahale ettiğimiz. Büyükşehir Belediye birimlerimizin de müdahale ettiğimiz olaylar oldu. Burada gerçekten kış lastiği trafik kazalarını önleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları gerekmektedir kazasız günler dileriz. Haber: Gökhan Çalı