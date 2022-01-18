Araç sürücüleri dikkat! Kış lastiği hayat kurtarır!
Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkisini göstermesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 16:30 18.01.2022, 19:07
Özellikle kış lastiğinin öneminin arttığı şu günlerde uzmanlar, buzlanma ve donlara karşı sürücüleri kış lastiğini takması yönünde uyarılarda bulundu.
Yazdan kalma lastikleriyle sürüşlerini devam ettiren vatandaşlar trafikte güçlükle ilerledi. Uzmanlar Vatandaşların bu gibi sorunla karşılaşmaması adına kış lastiğinin hayat kurtaracağının açıklamasını yaptı.
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