Aracınızı çalıştırmadan önce motor kısmını kontrol edin

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığı Yangın Ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, hem kedilerin hem de aracın zarar görmemesi için aracın çalıştırılmadan önce motor bölümünün kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.





Kış aylarında soğuktan korunmak için araçların motor kısmına girebilecek kedilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yangın Ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici, "Soğuk havalarda yeni park etmiş, motoru sıcak olan araçların sıcaklığı kedileri cezbediyor ve buralara sığınıyorlar. Hem kedinin, hem de aracımızın zarar görmemesi için, kontrol etmeliyiz" dedi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Ve Müdahale Şube Müdürü Ahmet Ekici Sözlerine Şöyle Devam Etti;



“Havaların soğumasıyla özellikle sokakta yaşayan hayvanlar kendilerini koruya bilecekleri sığınaklar arıyorlar. Bu noktada da tercih ettikleri yerlerden bir tanesi de araçların motor kısımları zaman zaman bize gelen ihbarlarda sokak kedilerin çeşitli yerlerde araçların içerisine sığınmak üzere girdikleri yönünde bilgiler geliyor. Biz de müdahale ettiğimiz bu olaylarda araç içerisinde mahsur kalan ve sığınan hayvanları buralardan kurtarmaya çalışıyoruz.



Fakat burada hepimize bir görev düşüyor. Sabahları özellikle araçlarımızı çalıştırmadan önce aracın etrafında gözle bir kontrol yapmak veya araçta kedi olma ihtimaline karşı aracın motor kaputunu gerekirse açarak veya aracın çeşitli aksamlarını kontrol ederek içerisinde kedi olup olmadığını anlamak hayvanların can güvenliği açısından çok önemli.”

Haber: Gökhan ÇALI