Araçlarda ekspertiz neden önemlidir?

Günümüzde sıfır araçlara göre ikinci el araç alım ve satım işlemleri daha çok artmaktadır. Fakat ikinci el araçlarda alım işlemleri sırasında ekspertiz uygulamalarının yapılması çok önemlidir.

Satın alınan veya satılacak olan otomobillerin geçmişini tam olarak gösteren hizmetlere ekspertiz adı verilmektedir. Araçların değişen parçasının olup olmadığı, kaza yapıp yapmadığı ve yakın zamanda arıza yapabilecek tüm noktaların tespitinin incelenmesi işlemlerine denilir.

Ekspertiz işlemlerinin tamamlanması sonrasında bu işlemin yapılmasını isteyen kişilere yazılı rapor grafiksel sonuçlar her ince ayrıntısına kadar teslim edilir. Ayrıca müşteriye teslim edilecek olan ekspertiz raporunun içeriğinin detaylı, kapsamlı ve eksiksiz olması da çok önemlidir.

Oto Analiz Oto Ekspertiz Şirket Müdürü Serdar Yeniceli ekspertiz de dikkat edilmesi gereken tüm hususları Aksu Haber’e anlattı.