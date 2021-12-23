Araçların kışlık bakımı büyük önem taşıyor

Hafta sonu yağan karın ardından Elbistan’da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi araçları olumsuz etkilemeye başladı. Kışlık bakım yapılmayan araçların çalışması zorlaştı. Kimileri ise çalışmamakta inat etti.

Kışlık bakımını ihmal eden birçok sürücü soluğu servislerde aldı.



Elbistan’da özel bir servisin müdürü Nevzat Köleli, bakımı ihmal edilen araçların sürücüleri yarı yolda bıraktığını söyledi.

Kış aylarında sorun yaşamamak için alınması gereken tedbirleri sıralayan Köleli: “Elbistan’ımız soğuk bir memleket. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu araçların sabah çalışması zorlaşmaya başladı. Vatandaşlarımızın kış aylarında mağdur olmamaları için araçlarının elektrik aksamına, yağına ve antifrizine dikkat etmesi gerekiyor. Bu bakımları yapılmayan araçlar havalar soğuduğunda ya çalışmıyor ya da zorla çalışıyor. Sıhhatli bir araç tüm bakımları yapılan araçtır. Havalar daha da soğumadan bakımı yapılmayan araçların büyük bir arıza çıkarmaması için en kısa süre içerisinde bakım yaptırmalarını öneriyoruz. Ayrıca sabah çalışmayan araç sahiplerinin inatla çalıştırmak yerine bir servisten yardım istemeleri olası arızanın önüne geçmektedir. Büyük sorunlar yaşamamak için kışlık bakım şarttır” ifadelerini kullandı.