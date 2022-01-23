Araçlarında mahsur kaldılar son anda kurtarıldılar

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Büget Mahallesinde Ö. G. (39), 112 ihbar hattını arayarak yaklaşık 5 saattir araçlarında yolda mahsur kaldıklarını ve donmak üzere olduklarını yönünde ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahsur kalınan bölgede Ö.G.ile yanında bulunan B.G. (54), A.G. (45), C.C. (48) ve C. C. (39) ulaştı. Araçlarla birlikte 5 kişi bulunduğu bölgeden kurtararak, güvenli bölgeye alan jandarma ekipleri, vatandaşları acil durumlar dışında dışarı çıkmamalarını konusunda uyardı.