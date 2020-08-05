Aradığınız tüm araç modelleri Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar’da!
Marka ve model seçenekleri ile vatandaşların hizmetine devam eden Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar bünyesinde ikinci el araçları ve sıfır araçları bulundurarak Kahramanmaraş halkına ve bölgeye hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2020, 13:14 05.08.2020, 19:12
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Oto yıkama, oto kiralama, oto ekspertiz, oto bakım servisi, oto lastik servisi, ikinci el araçlar ve sıfır araçlar Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar’da siz değerli Kahramanmaraş halkının hizmetinde.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Toyota Plaza Toymar Genel Müdürü Kadir Dalgıç Toyota Plaza Toymar hakkında bilgiler verdi.
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