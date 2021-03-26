Arama Kurtarma Eğitimi ve tatbikatlar gerçekleştirildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi ve Kahramanmaraş Afet İl Müdürlüğü (AFAD) iş birliği ile Pazarcık'ta arama kurtarma eğitimi ve tatbikatlar gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından her ilimizde oluşturulması istenen MEB Arama Kurtarma Birliği (AKUB) kapsamında Pazarcık ilçesinde 24 gönüllü öğretmenimizin oluşturduğu ekibimizin 32 saatlik arama kurtarma eğitimi tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenleri ile koordineli olarak Pazarcık ilçemizde daha önce 10 saatlik arama kurtarma eğitimi yapılmıştı. Bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasına dayalı tespit edilen öğretmen ve personelden oluşan 24 kişilik MEB Pazarcık AKUB ekibimiz ile 32 saatlik arama kurtarma eğitimi sonunda tatbikat gerçekleştirilerek eğitimler tamamlandı.
Daha önce de merkez ilçelerimiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda MEB AKUB ekiplerimiz oluşturulmuştu.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:56
|Yatsı
|20:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21