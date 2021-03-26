Arama Kurtarma Eğitimi ve tatbikatlar gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından her ilimizde oluşturulması istenen MEB Arama Kurtarma Birliği (AKUB) kapsamında Pazarcık ilçesinde 24 gönüllü öğretmenimizin oluşturduğu ekibimizin 32 saatlik arama kurtarma eğitimi tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenleri ile koordineli olarak Pazarcık ilçemizde daha önce 10 saatlik arama kurtarma eğitimi yapılmıştı. Bu eğitimler neticesinde gönüllülük esasına dayalı tespit edilen öğretmen ve personelden oluşan 24 kişilik MEB Pazarcık AKUB ekibimiz ile 32 saatlik arama kurtarma eğitimi sonunda tatbikat gerçekleştirilerek eğitimler tamamlandı.

Daha önce de merkez ilçelerimiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda MEB AKUB ekiplerimiz oluşturulmuştu.