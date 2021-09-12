Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’le Birlikte, karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan’ı makamında ziyaret eden Hukukçu İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar ErdoğanYılmaz, yapımına devam edilen projelerin detaylarını Aksu Haber’e anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 14:51 12.09.2021, 15:09
Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu

Dulkadiroğlu-Çağlayancerit yolunun ihale edilen 15 km’lik kısmına başlanılmasıyla ilgili bilgi veren Erdoğanyılmaz, önümüzdeki bir ay içerişinde ihaleye çıkılacağını ve ekim ayında çalışmalara başlanacağını belirtti.

Arsan kavşağının tamamlanmasını da gündeme taşıyan Erdoğanyılmaz, yılsonuna kadar arsan kavşağının bitmesi öngörülüyor dedi,

Andırın yolunu 10,5 km kısaltacak köprünün çalışılan alternatif projelerinden karar verilen projeye dair çalışmaların başlamasıyla ilgide bilgi veren Erdoğanyılmaz, Devam eden Göksun Elbistan yolu ve Ilıca Süleymanlı-Suçatı kavşağı arasının ihale sürecindeki son durumu da şu sözlerle aktardı.

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