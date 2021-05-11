Arık Mega Gross Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi!

Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Arık Mega Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

A’dan Z’ye her şeyi bulabileceğiniz bir mekân, Arık Mega Gross müşterisine kaliteli bir hizmet suna bilmek için tüm imkânları seferber etmiş durumda.

Doğu Kent bölgesinin vazgeçilmez marketlerinden biri olan Arık Mega Gross müşterileriyle birlikte kalitesine kalite katıyor.

Arık Market ve Mega Gross Yönetim Kurulu Başkanı Eshabil Arık tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.

