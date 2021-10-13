Arık Mega Gross Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi!

Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Arık Mega Gross vatandaşların tüm ihtiyaçlarına anında cevap veriyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 16:39 13.10.2021, 16:56
Arık Mega Gross Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi!

Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Arık Mega Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Doğu Kent bölgesinin vazgeçilmez marketlerinden biri olan Arık Mega Gross müşterileriyle birlikte kalitesine kalite katıyor.

Özellikle meyve sebze, şarküteri, züccaciye, et ve süt ürünleri, ev araç gereçleri, çocuk ve kırtasiye reyonuyla da tüm ihtiyaçları karşılıyor.

#Arık Mega Gross #Kahramanmaraş
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