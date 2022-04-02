Arık Mega Gross Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi

Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Arık Mega Gross ramazan ayına özel birçok kampanya ve uygun fiyat seçenekleriyle vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

A’dan Z’ye her şeyi bulabileceğiniz bir mekân, Arık Mega Gross bayram hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Kent bölgesinin vazgeçilmez marketlerinden biri olan Arık Mega Gross müşterileriyle birlikte kalitesine kalite katıyor.

Arık market ve mega gross yönetim kurulu başkanı Eshabil arık tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.

