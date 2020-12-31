Arık Mega Gross Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezi!
Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Arık Mega Gross vatandaşların tüm ihtiyaçlarına anında cevap veriyor
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 17:57 31.12.2020, 19:45
Doğukent bölgesinin vazgeçilmez marketlerinden biri olan Arık Mega Gross müşterileriyle birlikte kalitesine kalite katıyor.
A’dan Z’ye her şeyi bulabileceğiniz bir mekan, Arık Mega Gross müşterisine kaliteli bir hizmet suna bilmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.
Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Arık Mega Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Arık Mega Gross’un ikinci katında ise yok yok hırdavattan, hediyelik eşyalara kadar daha bir çok ürün arık mega gross’ta müşterilerini bekliyor.
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