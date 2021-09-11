Arık Mega Gross'ta dev kampanya!
Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Arık Mega Gross vatandaşların tüm ihtiyaçlarına anında cevap veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 17:45 11.09.2021, 18:52
Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Arık Mega Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Bu kapsamda okulların açılmasıyla birlikte bölge halkının kırtasiye malzemeleri ihtiyacını karşılamak adına okul malzemelerini vatandaşların beğenisine sunuyor.
Arık Market ve Mega Gross Yönetim Kurulu Başkanı Eshabil Arık, “bölge halkının kırtasiye malzemeleri ihtiyacını mağazamızda karşılayabilir” dedi.
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