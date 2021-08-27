Arık Mega Gross vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Arık Mega Gross Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliği düzenledi.

Arık Mega Gross Yönetim Kurulu Başkanı Eshabil Arık ve Mağaza Müdürü Hacı İbrahim Arık öncülüğünde muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara ve çevre esnafına aşure ikramında bulunuldu.

Dualarla başlayan Aşure Etkinliğine AK Parti İl Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Akif Kahveci, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Etkinlikte Aksu Haber2e özel açıklamalarda bulunan Arık Mega Gross Yönetim Kurulu Başkanı Eshabil Arık muharrem ayının birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu.

Arık Mega Gross ve arık market mağaza müdürü hacı İbrahim arık ise tüm İslam aleminin muharrem ayını kutladı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Akif Kahveci de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı şeref Özsoy ise hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti İl Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici de emeği geçenlere teşekkür etti.