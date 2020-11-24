Arınç’a bir tepki daha! Başkan Karaman şehit aileleri ve gaziler adına açıklama yaptı

Bülent Arınç’a bir tepki de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesinden geldi.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 15:37
Arınç’a bir tepki daha! Başkan Karaman şehit aileleri ve gaziler adına açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, “Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun” açıklamalarında bulunan ve tüm Türkiye’de tepki toplayan Bülent Arınç’a bir tepki de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman’dan geldi.

Arınç’ın açıklamalarının şehit ailelerini ve gazileri derinden üzdüğünü belirten Karaman, “Türkiye’de çok önemli bir makamda olan Bülent Arınç’ın yaptığı bu açıklamayı şehit aileleri ve gaziler olarak nefret ve şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.
 

#Türkiye Harp Malulü Gaziler #şehit #Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi #Bülent Arınç #Kahramanmaraş
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