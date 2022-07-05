Arnavutluk’ta Kahramanmaraş’a Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın değerlerini, kültürünü, geleneksel el sanatlarını ve gastronomisini hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Arnavutluk’ta düzenlenen Türk Kültür Haftası’nda yerini aldı. Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetlerinin yer aldığı stant, katılımcıların ilgi odağı oldu. Etkinlikte kurulan Büyükşehir Belediyesi standını Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ahmet Naim Çiçekler ve bürokratlar da ziyaret etti. Arnavutluk’un Tiran, İşkodra ve Elbasan şehirlerinde düzenlenen Türk Kültür Haftası, 7 Temmuz’a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.