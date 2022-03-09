Arsan Kavşağı trafiğe açıldı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çalışmalarına durmaksızın devam eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri; kentin bir sorununu daha çözüme kavuşturuyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 15:39
Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Arsan köprülü Kavşağı’nda tamamlanan alt geçit trafiğe açıldı.
Kentin Doğu- Batı ana arter geçişinin kesintisiz ve güvenli olarak tamamlanması için önemli olan bu yatırım, daha önce kullanıma açılan diğer beş köprülü kavşak ile birlikte şehir içi trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak.
Yapımının tamamlanmasıyla birlikte şehrin en büyük trafik sorununu ortadan kaldıracak projenin kısa bir süre sonra tamamen hizmette olması bekleniyor.
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