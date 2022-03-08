Arsan Kavşağı Trafiğe Açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Arsan Kavşağı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Güngör, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tamamlanan alt geçidi 9 Mart Çarşamba (yarın) trafiğe açacağını belirtti. Başkan Güngör, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilen Arsan Kavşağının tamamlanan alt geçidi yarın itibariyle trafiğe açılacaktır. Kahramanmaraş'a hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.