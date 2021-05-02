Arsan Kavşağı ve diğer projeleri yakın takibe aldılar!

Bu kapsamda ihale sürecinin ardından yapımına hızlıca başlansa da çeşitli sebeplerle tekrar duran arsan kavşağı şehrin en büyük trafik sorunu olarak gün yüzüne çıkıyor.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile makamında görüşme gerçekleştiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal Arsan Kavşağı'nın tamamlanması, Dulkadiroğlu - Çağlayancerit yolunun başlamış olan ihale sürecinin hızlandırılması, Ilıca - Göksun yolu kavşağı arasının ihale sürecinin başlatılması ve Andırın'ı 10,5 kilometre kısaltacak köprünün çalışılan alternatif projelerinden karar verilen projeye dair mimari projesinin hazırlanmasıyla ilgili konuları bizzat iletti.

Bunun yanı sıra AK Parti MYK Üyesi aynı zamanda Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın da Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bizzat görüşmesi sonucu kent genelinde yapımı devam eden ve ilahe sürecinde olan birçok yolda çalışmaların hızlandırılması sonucuna bağlandı.