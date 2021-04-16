Arslan Deveboynu’nun acı günü
Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu’nun annesi Şöhret Deveboynu hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 14:54
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ,Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu’nun annesi Şöhret Deveboynu hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle 93 yaşında hayatını kaybeden Şöhret Deveboynu bugün saat 17’de Şeyhadil Mezarlığı 4 No’lu Şehitlik kapısından defnedilecek.
Merhuma Allah’tan rahmet Deveboynu ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı dileriz.
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