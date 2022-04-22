Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Arslanbey Konağı’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konağın şehrin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi alanlarında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Milli Mücadelemizin önemli isimlerinden Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı konakta gerçekleştirilen yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut yapıdaki betonarme kısımlar tarihi yapıya zarar vermeden kaldırıldı ve kullanılamaz hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar baştan aşağı yenilendi. Ayrıca özgün olmayan çatı örtüsü de tamamen sökülerek yerine restorasyon projesine uygun, üzeri alaturka kiremit kaplı çatı yapıldı. Restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konağın turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor
Şehrimizin Turizm Alanları Genişliyor
Tarihi Arslanbey Konağı’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrin tarihi yapılarını yenilemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Arslanbey Konağı’nda da bir dizi restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mevcut yapının tarihi dokusunu muhafaza ederek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm alanlarına bir yenisini daha kazandırmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25