Arslanbey Konağı restore ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusuna ait bir eseri daha turizme kazandırıyor. Bu kapsamda, Milli Mücadele’nin önemli şahsiyetlerinden Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı tarihi konakta restorasyon çalışmaları başladı. Dulkadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde yer alan yapının, 19. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Tarihi yapım tekniklerinden “Bağdadi” ile şekillenen yapı, geleneksel Maraş konut mimarisini günümüze taşıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden restorasyon çalışmalarıyla Tarihi Arslanbey Konağı aslına uygun şekilde yenilenerek, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Çalışmaların hızla devam ettiği restorasyon projesinin 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Arslanbey Kimdir?

1886’da Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Fındıkköyü’nde doğan Arslanbey, 1908’de Halep’e giderek polislik mesleğine girmiş ve başkomiserliğe kadar yükselmiştir. I. Dünya Savaşı’nda üstün hizmetler göstermiş Arslanbey, Mondros Mütarekesi’nden sonra memleketine geri dönmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’de Maraş Kurtuluş Savaşı’nın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi ve Kuvay-ı Milliye Komutanı olarak görev yapmış, Maraş ve Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynamıştır. Millî Mücadele’de gösterdiği başarılardan dolayı Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Arslan Toğuzata, 7 Haziran 1963’te hayata gözlerini yummuştur.