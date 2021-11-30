Arslanbey Konağı turizme kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu muhafaza edecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İmar ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekiplerince bakıma alınan Arslanbey Konağı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden Arslan Toğuzata’nın (Arslanbey) konut olarak kullandığı konak, inşa edildiği 19’uncu yüzyıl mimarisine sadık kalarak yenileniyor. Uzman restoratörlerin titizlikle çalıştığı eskimiş yapı, yeniden kullanılabilir hale getirilerek turizme kazandırılacak. Tarihi Maraş konut mimarisinin en belirgin örneklerinden olan konakta devam eden çalışmalarının 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.