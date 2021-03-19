Arterler Minyatür Ağaçlarla Süsleniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde arter, cadde, meydan ve bulvarlardaki minyatür ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2021, 15:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bahar mevsimiyle birlikte bitkilendirme, peyzaj ve ağaç budama uygulamalarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde refüj, arter, cadde ve meydanlarda bulunan minyatür ağaçlar, budama uygulamalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Ekiplerin çalışmalarını gerçekleştirdiği adresler arasında Ali Sezal Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, Azerbaycan ve Hükümet Bulvarı, Kadir Paşa Bulvarı, Sandalzade Bulvarı ve Sümbüllü Vadisi yer aldı. Form budama uygulamalarının yanı sıra bitkilendirme, toprak tesviye ve peyzaj uygulamalarının şehir genelinde bahar dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.
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