Arterler Ulaşıma Açık Tutuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Şehrin muhtelif yerlerine konuşlanan 210 araç ve 250 personel, arterlerin ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai gerçekleştiriyor. Son olarak, Dulkadiroğlu’nun Kılağlı ve Budaklı mahalleleri ile Yedikuyular ve Bertiz mevkii arterlerinde çok sayıda ekip ve iş makinesi temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İl ve ilçe merkezlerinde ise Trafik Kontrol Merkezi’ndeki kameralar aracılığıyla an be an takip edilen arterlerde, herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 tetikte bekleniyor.

Sürücülere Önemli Uyarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden sürücülere yönelik yapılan uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanan verilere göre şehrimizde devam edecek şiddetli yağışlara karşı, sürücülerimizin kış lastiği kullanımı önem arz etmektedir. Özellikle kırsal alanlarda seyahat eden sürücülerimiz, kar yağışı ya da don gibi faktörlere karşı zincir tedbiriyle olumsuzlukların önüne geçebilir. Sorumluluk bölgemiz içinde tüm arterler ulaşıma açık olup, vatandaşlarımızın güvenli seyahati için tüm araç ve ekiplerimizle çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.