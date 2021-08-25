Arterlerde trafik güvenliği artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde trafik işaretçileri ve levhalandırma çalışmalarıyla arterleri daha güvenli hale getiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.08.2021, 14:11
Arterlerde trafik güvenliği artırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiğinde güvenliği artıracak uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler arterlerde trafik işaretçileri, şerit ve levhalandırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bir süre önce baştan uca yenilenen, toplamda 8 kilometre uzunluğundaki Yavşan Yaylası Yolu’nda levhalandırma çalışmaları da tamamlandı. Şehir merkezinde ise Tevfik Kadıoğlu Caddesi başta olmak üzere, Dr. Mustafa Meydanı ve Kavşağı, Dereli Kavşağı, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı dâhil olmak üzere yaya geçitleri yenilendi. Çalışmalarla rutin trafik akışında aksamaların engellenmesi ve yaya geçişlerinde güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

#Büyükşehir Belediyesi #trafik güvenliği
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