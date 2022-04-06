Artı Eksi programında Kahramanmaraş’ın artıları ve eksileri konuşuldu!
Aksu Tv ekranlarının sevilen programı Artı Eksi kentin artı ve eksilerini gündeme getirmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 16:09 06.04.2022, 18:11
Moderatörlüğünü Hukukçu, İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın yaptığı Dünya Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumlarıyla gerçekleşen oturumda Kahramanmaraş’ın nabzı tutuldu.
Programda Kahramanmaraş’ın paylaşma kültürü konuşuldu.
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
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|28
|38
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|29
|38
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|35
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|35
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|29
|34
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|28
|33
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|28
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|72
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|29
|59
|4. Tottenham
|30
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|29
|54
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|31
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|51
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|31
|49
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|30
|37
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|28
|37
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|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
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|30
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|25
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|30
|22
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|28
|21
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|69
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|29
|57
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|30
|57
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|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
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|30
|45
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|44
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|36
|12. Espanyol
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|36
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|29
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|32
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|30
|32
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|30
|29
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|30
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|30
|26
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|22
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