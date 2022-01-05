Artı Ekside arsan kavşağı konuşuldu

Moderatörlüğünü hukukçu, inşaat mühendisi araştırmacı yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın yaptığı maraşgündem.com web sitesi imtiyaz sahibi mehmet taş’ın yorumlarıyla gerçekleşen oturumda kahramanmaraş’ın nabzı tutuldu.

Programın bu haftaki konusu yapımı devam eden arsan kavşağı oldu.

Erdoğanyılmaz ve Taş arsan kavşağı hakkında değerlendirmelerde bulunarak ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan yatırımın artı ve eksilerini masaya yatırdılar.