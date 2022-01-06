Artı Eksi’de Doç. Dr. Adnan Yener’in bulduğu teknik konuşuldu
Aksu TV ekranlarda Kente dair çok önemli konuların konuşulduğu program artı eksi her Salı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.01.2022, 16:56 06.01.2022, 17:10
Programda bu hafta, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Doç. Dr. Adnan Yener’in tıp tarihin de bir ilke imza attığı Yener Tekniği konuşuldu.
Kahramanmaraş’ın başarılı doktorlarından olan Doç. Dr. Adnan Yener, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kadın Doğum Hastanesinde geliştirmiş olduğu tekniğin ele alındığı programda Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, yener tekniğinden övgü dolu cümlelerle bahsetti.
Konuşmasının devamında Erdoğanyılmaz, “tıp tarihinde bulunan bu tekniğin bir Kahramanmaraşlı doktordan çıkması bizleri çok gururlandırdı” dedi.
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
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