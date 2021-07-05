Artık zayıflamak, sırt ve bel ağrılarından kurtulmak çok kolay!

Miha bodytec ile uzman spor eğitmenlerinin eşliğinde haftada 2 gün ve sadece 25 dakikalık kişiye özel seasnlar halinde vücuttaki tüm ana kas gruplarını aynı anda çalıştırarak spor salonunda 3-4 saatlik yorucu bir antrenmandan çok daha fazla etki sağlayan bir antrenman sistemi sunuyor.

İssem bodytec bünyesinde hizmet sunduğu matrix ritim terapi masaj cihazı birçok rahatsızlığında tedavisinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.