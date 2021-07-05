Artık zayıflamak, sırt ve bel ağrılarından kurtulmak çok kolay!
İssem bodytec zayıflamadan sırt ve bel ağrılarına masaj spa sauna vücut şekillendirme ve sıkılaştırmaya birçok alanda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 18:17
Miha bodytec ile uzman spor eğitmenlerinin eşliğinde haftada 2 gün ve sadece 25 dakikalık kişiye özel seasnlar halinde vücuttaki tüm ana kas gruplarını aynı anda çalıştırarak spor salonunda 3-4 saatlik yorucu bir antrenmandan çok daha fazla etki sağlayan bir antrenman sistemi sunuyor.
İssem bodytec bünyesinde hizmet sunduğu matrix ritim terapi masaj cihazı birçok rahatsızlığında tedavisinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.
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