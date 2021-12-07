Asayiş Şube Müdürü Gürbüz’ün acı günü

Kaza, Adana’nın Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kozan'dan Adana istikametine gelen Hüseyin Kozan yönetimindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, kavşakta bulunan Latife Gürbüz idaresindeki 01 ABL 539 plakalı otomobile çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle Gürbüz ailesinin içinde bulunduğu otomobil kamyonun altında 5 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Latife Gürbüz ile Şener İbrahim Gürbüz hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan 2 kişinin cansız bedenlerini çıkartırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin kazayla ilgili çalışması devam ederken, cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı kazada hayatını kaybeden Şener İbrahim Gürbüz’ün, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Arif Gürbüz’ün amcasının oğlu olduğu, Latife Gürbüz’ün ise amcaoğlunun eşi olduğu öğrenildi.

Aksu Tv ailesi olarak Asayiş Şube Müdürü Arif Gürbüz şahsında, Gürbüz ailesine baş sağlığı, hayatını kaybeden Latife Gürbüz ile Şener İbrahim Gürbüz’e Allah’tan rahmet dileriz.