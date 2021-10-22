Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Yeni yıla 3 aydan kısa bir süre kala gözler 2022 yılında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. 2022 yılı için belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belli olacak. Peki, vatandaşlar asgari ücret zammının ne kadar olmasını istiyor. İşte sokağın nabzı.
KAHRAMANMARAŞ 22.10.2021, 16:41 22.10.2021, 17:35
2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 de ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor.
Türkiye'de 7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren, ayrıca vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini belirleyen asgari ücret 2022 konusunda tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığı başlayacak.
Son günlerde yapılan zamların asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşın büyük oranda etkilediğini ve zor durumda olduğunu söyleyen vatandaşlar asgari ücretin 4 ila 5 bin arasında olmasını istiyor.
Namaz Vakti 22 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü