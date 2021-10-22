Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 de ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor.

Türkiye'de 7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren, ayrıca vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini belirleyen asgari ücret 2022 konusunda tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığı başlayacak.



Son günlerde yapılan zamların asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşın büyük oranda etkilediğini ve zor durumda olduğunu söyleyen vatandaşlar asgari ücretin 4 ila 5 bin arasında olmasını istiyor.



