Asgari ücret görüşmelerinde ikinci tura gelindi!

7 Ve 9 Aralık'ta yapılacak görüşmeler öncesinde ise umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'ların üzerine çıktı

Konuyla İlgili Olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan Da Katar Ziyareti Öncesi Açıklamalarda Bulundu Ve "İşçimizi Zora Sokmayacağız. En Uygununu, En İdeal Olanını Gerek Brüt Gerek Net Masaya Yatıracak Nihai Kararımızı Vereceğiz. İşverenin De Bu Alınan Kararla Memnun Olması Lazım" Sözlerinin Ardından Milyonlarca Çalışan Asgari Ücret Görüşmelerinden Çıkacak Sonucu Merakla Bekliyor.