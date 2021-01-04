Asgari ücret ve emekli zammını, vatandaş nasıl değerlendirdi?

Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, “Yapılan zamdan ötürü hoşnut değiliz. Biz yüzde 10’un üzerinde bir zam oranı bekliyorduk. Ama 8,36 zam verildi. Buda emeklinin derdine çare olamayacak bir rakam” dedi.