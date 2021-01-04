Asgari ücret ve emekli zammını, vatandaş nasıl değerlendirdi?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ve emekli zam oranı belli olurken Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenirken. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Peki, bu zamları vatandaş nasıl buldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 17:21 04.01.2021, 18:45
Türkiye Emekliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Nalbantbaşı, “Yapılan zamdan ötürü hoşnut değiliz. Biz yüzde 10’un üzerinde bir zam oranı bekliyorduk. Ama 8,36 zam verildi. Buda emeklinin derdine çare olamayacak bir rakam” dedi.
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