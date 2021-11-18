Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Bu yıl Türk-İş asgari ücretim 10 Aralık'ta açıklanmasını istediklerini bildirdi. Türk-İş bu sene asgari ücret hem artsın aynı zamanda işyerlerimizi de koruyalım mesajı veriyor. İşçi ve işveren kesimi, vergi yükünden kurtulma konusunda ortak mesajlar veriyorlar.