Asgari ücrete sokak ne dedi?
Günlerdir herkesin gözü kulağı asgari ücretteydi. Yapılan %50 artışın ardından asgari ücret net 4.253 TL olarak belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 12:13 17.12.2021, 17:57
Asgari ücretin 4.253 TL olarak belirlenmesiyle işçinin işverene olan maliyeti artış gösterdi, fakat asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılması işverenin yüzünü azda olsa güldürdü. İşçinin aklında ise işimden olur muyum sorusu oluştu.
4253 liraya çıkan asgari ücreti yeterli bulanda olanda enfilasyona işaret edip yetmez diyende oldu yeni asgari ücretin işverene olan maliyetide arttı ama vergi indirimleri yüzlerini güldürdü işçinin aklına ise işimden olurmuyum sorusuda geldi yeni yılın yeni asgari ücreti heyecan yaratırken beklenti yeni asgari ücretle birlikte yeni zamların gelmemesi.
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