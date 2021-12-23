Asgari ücrete vergi muafiyeti TBMM'de kabul edildi

Kanuna göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonar, “yeni yasayla birlikte devletimiz, 2022 yılı asgari ücret tutarından 272 TL’lik hakkından vazgeçti” dedi.

Konuşmasının devamında Yurdakonar, kabul edilen bu yasanın memurlara olan etkisini de anlattı.