Asgari ücrete vergi muafiyeti TBMM'de kabul edildi
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 16:34 23.12.2021, 17:36
Kanuna göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Yurdakonar, “yeni yasayla birlikte devletimiz, 2022 yılı asgari ücret tutarından 272 TL’lik hakkından vazgeçti” dedi.
Konuşmasının devamında Yurdakonar, kabul edilen bu yasanın memurlara olan etkisini de anlattı.
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