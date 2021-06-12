Aşı çalışmaları devam ediyor!
Kahramanmaraş'lı esnaflar aşı olacağı için memnun!
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 11:09 12.06.2021, 11:27
Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programında yeni gelişmeler yaşandı.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor.
Bu kapsamda yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dâhil oluyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
Bizlerde Aksu Haber olarak Kahramanmaraş’lı vatandaşlara sorduk. İşte Cevaplar…
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