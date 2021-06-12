Aşı çalışmaları devam ediyor!

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programında yeni gelişmeler yaşandı.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dâhil oluyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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