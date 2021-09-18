Aşı kampanyasının bisiklet ve altın hediyeleri talihlilere teslim edildi

Elbistan’da aşılanma oranını yükseltmek için ilçe belediyesi tarafından düzenlenen aşı kampanyasına katılıp ilk doz aşısını yaptıranlar arasında yapılan çekilişte hediye kazanan talihlilere bisiklet ve altın verildi.

İlçe sağlık müdürlüğüyle yapılan protokol ile aşı kampanyasına katılıp ilk doz aşısını yaptıranlar arasında çekilişle bisiklet ve altın hediye edileceği duyuruldu.

Vatandaşlar düzenlenen kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Kampanya neticesinde, ilçe genelinde aşılanma oranı yüzde 63’den 75’lere devamında ise yüzde 80 oranına yükseldi.

Aşı kampanyası sonunda ilk doz aşısını yaptıranlar arasında 6 adet bisiklet ve 6 adet gram altın talihlileri, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’un yaptığı çekilişle belirlendi.

Bisiklet ve altınlar talihlilerine Elbistan Belediyesi bahçesinde yapılan mini tören ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından teslim edildi.

Aşı kampanyasında amaçlarına ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Gürbüz: “Vatandaşlarımızla beraber covid-19 ile mücadele kapsamında özellikle ilk doz aşılanmanın yüksek oranlara erişmesiyle ilgili bir sorun yaşıyorduk. Aşılanma oranında yüzde 63’lerdeydik. Dolayısıyla kampanya düzenleyelim ve bu kampanyayla da vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam noktasında onlara uygun hediyeler takdim edelim diye bir protokol imzaladık. Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz ile bu anlamda eşgüdümle çalıştık. Şu anda öncelikle yüzde 75 devamında da yüzde 80 oranına ulaşmış olduk. Ben ilgi gösteren tüm vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de aşı olan yaklaşık 12 bin civarında, aşılanabilir nüfusun yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor bu. Vatandaşlarımızın hediye çekilişlerini gerçekleştirdik. Bugün de bisiklet ve altın hediyelerini kendilerine takdim ettim. Covidsiz sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” dedi.

Düzenlenen kampanya sayesinde oğluyla birlikte aşı olduklarını belirten Mustafa Beypınar: “Belediyemizin düzenlediği aşı kampanyasına oğlumla birlikte katıldık. Hem aşımızı olduk hem de bisiklet kazandık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Torununun kazandığı bisikleti almaya gelen talihlilerden Hacı Ahmet deveci de: “Torunum aşı kampanyasına katıldı, onun şansına bisiklet çıktı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben corona virüsü atlattım. Sonrasında ise aşılarımı yaptırdım. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Ben ölümden döndüm, aşı gerçekten hayat kurtarıyor. Herkes aşısını yaptırsın” ifadelerini kullandı.