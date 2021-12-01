Aşı kampanyasıyla 15 kişiye bisiklet hediye edildi
Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen aşı kampanyasıyla 15 kişiye bisiklet hediye edildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 17:21 01.12.2021, 18:15
İlçe genelinde aşı oranını yükseltmek amacıyla kampanya başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi aşı olan vatandaşlar arasından çekilişle 15 kişiye bisiklet hediye edeceğini duyurmuştu.
Kampanyayı öğrenerek 22 Eylül, 15 ekim tarihleri arasında aşısını yaptıran onlarca kişinin arasında yapılan çekilişle bisiklet kazanan 15 kişiye hediyeleri dağıtıldı
Dulkadiroğlu gençlik merkezinde yapılan törene Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ile parti teşkilatı, belediye meclis üyeleri, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.
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